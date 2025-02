Ceppaloni: installata la casa dell'acqua Per ridurre l'uso di bottiglie di plastica monouso

Il comune di Ceppaloni avrà un distributore per l’erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata. É stato approvato un atto di indirizzo per promuovere l’interesse di aziende specializzate nell'installazione di un distributore automatico che avverrà in via Roma nella frazione di Beltiglio.

“Si tratta di moderni impianti di erogazione per la distribuzione di acqua naturale e frizzante tecnologicamente avanzati, in grado di fornire un servizio che rappresenta una sorta di valore aggiunto all'acqua distribuita tramite la rete del pubblico acquedotto. Questa iniziativa non è solo un servizio pratico e conveniente per tutti i cittadini, ma rappresenta anche un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente e la promozione di abitudini più ecologiche, commenta il Sindaco Claudio Cataudo.

La Casa dell’Acqua è una fonte di acqua potabile fresca e filtrata, disponibile a tutti, che riduce la necessità di bottiglie di plastica monouso, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti e a un minore impatto ambientale ed è un servizio che mira anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una gestione consapevole delle risorse idriche promuovendo l’utilizzo di un bene comune in modo sostenibile, continua l’assessore Giuseppe Varricchio.