Ceppaloni ottiene il riconoscimento di "Città che legge" Così rafforza il primo Patto per la Lettura intercomunale tra le province di Benevento e Avellino

Il Comune di Ceppaloni celebra un importante traguardo: l’ottenimento della qualifica di “Città che legge”, riconoscimento conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dall’ANCI per il triennio 2024-2026. Questo prestigioso titolo attesta l’impegno costante del territorio nella promozione della lettura come valore sociale, educativo e culturale. Questo successo non è isolato, ma si inserisce in un percorso già avviato con la creazione del Patto per la Lettura intercomunale, che coinvolge i Comuni di Ceppaloni, Apollosa, San Leucio del Sannio, Chianche e Arpaise. Un’iniziativa unica nelle province di Benevento e Avellino, che testimonia la volontà di costruire una rete territoriale capace di trasformare la lettura in un’esperienza diffusa, accessibile e condivisa.

Una comunità che legge, una rete che cresce

L’essere Città che legge significa molto più di un titolo: è un impegno concreto a rendere la lettura parte integrante della vita cittadina, coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, associazioni e singoli cittadini.

Attraverso questo riconoscimento, Ceppaloni e i comuni partner potranno: accedere a finanziamenti e bandi dedicati, valorizzare le biblioteche e i luoghi della cultura come spazi di socialità, creare occasioni di lettura per tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, istituti scolastici e operatori culturali.

"Questo riconoscimento è la conferma di un percorso che Ceppaloni e i Comuni limitrofi stanno portando avanti con determinazione. La lettura è un ponte che unisce territori e generazioni, unendo passato e futuro. La nostra sfida è trasformare questo titolo in azioni concrete che rendano la cultura un elemento quotidiano nella vita di ogni cittadino" ha dichiarato a riguardo il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo.

Le prossime iniziative: un anno di cultura in movimento

Nei prossimi mesi, il Tavolo del Patto per la Lettura lavorerà per consolidare e ampliare le attività già avviate con tante iniziative in programma: “Il nostro obiettivo è costruire un modello di partecipazione culturale che possa ispirare anche altri territori. Con il titolo di Città che legge, Ceppaloni e i Comuni partner rafforzano un impegno già concreto, dimostrando che la cultura può essere un motore di crescita per le comunità. Abbiamo scelto di non limitarci a iniziative sporadiche, ma di creare un sistema culturale duraturo, fondato sulla collaborazione tra enti pubblici, scuole, biblioteche, librerie e cittadini. Il Patto per la Lettura intercomunale non è solo un documento, ma una visione: un’idea di comunità che cresce attraverso i libri, che trasmette saperi, che costruisce spazi di confronto e di identità condivisa.

Nei prossimi mesi, lavoreremo per rendere sempre più concreta questa visione, ampliando il nostro network e moltiplicando le occasioni per far sì che la lettura diventi davvero una pratica quotidiana e accessibile a tutti. Crediamo che una Città che legge sia anche una città più

consapevole, più libera e più aperta al futuro" ha spiegato il consigliere con delega alla Cultura, Emilio Imbriani.

Il Patto per la Lettura intercomunale è un progetto aperto, che accoglie l’adesione di associazioni, librerie, istituti scolastici e cittadini che vogliono contribuire attivamente alla diffusione della lettura.