Domani incontro dedicato al Venerabile Fr. Isaia Columbro Presso la Basilica “SS. Annunziata e S. Antonio” in Vitulano

In occasione dell’anniversario della nascita del Venerabile Padre Isaia Columbro (11 febbraio 1908) domani, domenica 9 febbraio si terrà un’importante iniziativa presso la Basilica “SS. Annunziata e S. Antonio” in Vitulano (BN). Nel pomeriggio, alle ore 17.00, è previsto un incontro di riflessione ed approfondimento sulla vita del Frate di Foglianise, dal tema: «Il Venerabile Fr. Isaia Columbro, frate dell’accoglienza». Dopo i saluti da parte di Fr. Izaias Rosa da Silva (Guardiano della locale Fraternità francescana), di Don Biagio Corleone (Parroco di Vitulano), di Don Pietro Florio (Parroco di Foglianise) e dei Sindaci di Vitulano e Foglianise (Raffaele Scarinzi e Giovanni Mastrocinque), sono previsti due interventi: - La vita del Venerabile Fr. Isaia Columbro, ricordando l’anniversario della sua nascita (11 febbraio 1908), a cura del Prof. Ulderico Parente, Collaboratore della Postulazione generale dell’Ordine dei Frati Minori e autore del libro “Fr. Isaia Columbro ofm. Il frate dell’accoglienza” (Ed. Velar, gennaio 2025); - Dalla morte di Fr. Isaia al 20 giugno 2024. I passi del processo di canonizzazione, da parte di Fr. Domenico Tirone, Vice Postulatore della Causa.

Modererà l’incontro Domenico Zampelli, Giornalista e Segretario del Gruppo di Preghiera Padre Isaia Columbro. Le conclusioni sono affidate a Fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro provinciale dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, che presiederà la Celebrazione eucaristica delle ore 18.00. In occasione di questa iniziativa sarà disponibile la nuova pubblicazione del Prof. Ulderico Parente “Fr. Isaia Columbro ofm. Il frate dell’accoglienza”, ed anche l’ultimo numero del bollettino “La stella della Valle vitulanese”, dedicato quasi interamente alla “Venerabilità” di padre Isaia.

Ricordiamo, infatti, che il 20 giugno 2024 Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche del Frate di Foglianise. Il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, domenica 14 luglio 2024 alle ore 19.00, nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, ha presieduto la Solenne Celebrazione eucaristica di ringraziamento per la Venerabilità di Fr. Isaia, con la quale si è riconosciuto ufficialmente che egli ha seguito più da vicino l’esempio di Cristo e, pertanto, può essere proposto alla devozione e all’imitazione dei fedeli quale testimone credibile del Vangelo, in attesa della sua beatificazione, che avverrà dopo che il Santo Padre approverà un eventuale miracolo che si compirà grazie alla sua intercessione. L'appuntamento rappresenta anche l’occasione per ricordare questo avvenimento nella Valle in cui il Venerabile Fr. Isaia è nato ed ha svolto per molti anni il suo ministero sacerdotale.