Sicurezza stradale a Ceppaloni: il Sindaco scrive al Presidente della Provincia Situazione insostenibile che rappresenta un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini

"La situazione delle strade provinciali che attraversano il territorio di Ceppaloni è ormai insostenibile e rappresenta un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini". Per questo motivo, il Sindaco di Ceppaloni ha inviato una formale missiva al Presidente della Provincia di Benevento, sollecitando un intervento urgente e risolutivo

prima che si verifichino incidenti con conseguenze irreparabili.

Nel documento trasmesso, vengono elencate le arterie più critiche: "la SP7, la strada provinciale di accesso alla frazione Santa Croce e San Giovanni, la SP5 (San Giovanni di Ceppaloni – Tufara) e la SP9 (Maccabei – Fondovalle Sabato). Queste strade versano in uno stato di grave dissesto, con un manto stradale deteriorato, assenza di segnaletica adeguata e mancanza di protezioni nei punti più esposti al rischio di cedimenti. Una condizione che, da tempo, mette a rischio la sicurezza di automobilisti, pendolari e mezzi di emergenza".

"Da circa un anno abbiamo segnalato ripetutamente questa situazione alla Provincia, anche attraverso sopralluoghi congiunti con i tecnici competenti. Tuttavia, nonostante la presa d’atto delle criticità, ci è stato risposto che gli interventi necessari non possono essere effettuati per mancanza di fondi nell’ordinaria

manutenzione", si legge nella lettera inviata dal Sindaco.

L’Amministrazione comunale aveva persino suggerito alla Provincia di individuare risorse aggiuntive all’interno del bilancio, precisamente nella voce "MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità", ma è stato risposto che i fondi risultano già impegnati per altri interventi.

A fronte di questa situazione, il Sindaco ha ribadito nella missiva che, in caso di incidenti riconducibili alle criticità stradali segnalate, verrà presentata un’istanza all’Autorità Giudiziaria affinché vengano accertate eventuali responsabilità per condotta colposa, omissiva o commissiva, dell’Ente proprietario delle strade. L’Amministrazione Comunale di Ceppaloni attende ora un immediato riscontro da parte della Provincia, auspicando un intervento tempestivo e concreto per garantire la sicurezza della rete stradale locale.