Ok dalla Regione Campania: nasce il Centro commerciale diffuso Caudinia I sindaci Buonanno, Falzarano, Fucci, Maietta e Perna Petrone: occasione in più per nostri territori

Il Distretto diffuso del commercio "Caudinia" è realtà. Con decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania, a firma della Dirigente dottoressa Raffaella Farina, è stato infatti riconosciuto il Distretto in questione formato dai Comuni di Airola (Capofila), Arpaia, Forchia, Moiano e Paolisi con annessa iscrizione nell'apposito elenco regionale. Con la istituzione dei Distretti diffusi del commercio si punta a creare condizioni che possano favorire il potenziamento del commercio sul territorio attraverso la implementazione di strategie condivise che coinvolgano altresì Istituzioni pubbliche e imprese. Design urbano, attività di riqualificazione e di rigenerazione urbana. Ed ancora iniziative in tema di welfare aziendale, progetti aventi ad oggetto temi ed aspetti quali arte, turismo e cultura.

"Il Distretto diffuso dal commercio - commentano i sindaci Buonanno, Falzarano, Fucci, Maietta e Perna Petrone - rappresenta nella sua implementazione sicuramente una occasione in più per i nostri territori dal momento che va ad aprirci possibilità che non sarebbero intercettabili come singola entità comunale. Soprattutto, nei Distretti vive il prezioso vantaggio di poter studiare strategie e soluzioni condivise relativamente ad un'area più estesa, e non solo strettamente cittadina, con una possibilità di intervento, per di più, che è alquanto variegata e multisettoriale. Ragionare in termini di progettualità larga, di condivisione rappresenta senza dubbio una politica di sviluppo sensata andandosi a superare la visione di singolo paese. Tanto più in un contesto quale il nostro che presenta forti affinità in termini di cultura e di propensioni. Il Distretto diffuso - concludono i Primi Cittadini in questione - è in tal senso una importante opportunità che siamo chiamati, come amministratori, a ottimizzare e a sfruttare al meglio".