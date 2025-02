S. Giorgio protagonista: lezioni di demagogia? Solo dal sindaco Ricci Il gruppo rispedisce le accuse al mittente: "maggioranza non all'altezza del mandato"



“Premettiamo - scrivono i consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno - che il Gruppo Consiliare “San Giorgio Protagonista” rappresenta una forza moderata e dialogante del nostro amato Paese, aperto ad ogni tipo di confronto tranne quello basato sulla mistificazione”. Così esordiscono i consiglieri del gruppo San Giorgio Protagonista in risposta alle dichiarazioni della Maggioranza.



“Arrampicarsi sugli specchi - evidenziano i consiglieri - è l’unica vera “manovra tampone” di questa maggioranza. Rispediamo con decisione al mittente le accuse di demagogia e di strumentalizzazione delle problematiche che affliggono la nostra cittadina. Ricordiamo che San Giorgio Protagonista ha portato il tema della emergenza idrica in Consiglio Comunale ed ha favorito il dibattito”.



“Questa maggioranza finora - proseguono Bocchino, Rinaldi e Bruno - ha dimostrato di non essere all’altezza del mandato conferito. Già abbiamo a più riprese sottolineato che non avremmo alcun problema ad avallare scelte politiche condivisibili.

Il Gruppo Consiliare San Giorgio Protagonista fa opposizione responsabilmente per i nostri concittadini e di certo non può avallare fallimenti politici di questa maggioranza, quali il totale disinteresse in materia sanitaria (come per l’ex-UCCP e per il Distretto Sanitario Locale sempre più distante dai cittadini), un Documento Unico di Programmazione copia/incollato dai precedenti con linee programmatiche incomplete e scolastiche, un nuovo indirizzo (cultura e spettacolo) per il Liceo “Alberti-Virgilio” che ha raccolto la bellezza di zero iscritti, l’accesso a graduatorie di altri Enti esterni per 2 nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato (tranciando le legittime aspirazioni di compaesani meritevoli), la possibilità di fornire serbatoi per i soli amici degli amici, invece di attivare al più presto il nuovo realizzato per tutti ed in barba di chi ha fatto sacrifici per averlo acquistato in precedenza”.



“San Giorgio Protagonista può solo prendere lezioni di demagogia dal Sindaco, Avv. Giuseppe Ricci, che ha prima criticato aspramente chi riceveva l’indennità di carica, per poi intascarla silenziosamente (con i dovuti aumenti) una volta seduto su quella poltrona, insieme agli altri membri della maggioranza. Perché non rinuncia?

Inoltre, iniziasse a conferire la delega ai Lavori Pubblici e poi, probabilmente, potrà riacquistare credibilità politica. Perché la tiene ben stretta quella delega?

Ed è anche il momento di sottolineare che non sarà di certo il “bonus bebè” a convincere le giovani coppie ad avere un figlio, se poi devono pagare IMU, addizionale IRPEF e TARI ai massimi.

Invitiamo il Sindaco e la maggioranza a cambiare strategia e consigliamo loro di usare maggiore umiltà nell’affrontare i problemi della nostra cittadinanza”, concludono i consiglieri".