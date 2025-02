Il Comune di Ponte Ripulite strade e cunette. "La sicurezza viene prima della burocrazia"

"Il Comune di Ponte continua a lavorare per la sicurezza del territorio" il messaggio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Caporaso. Pulizia fatta in via Pantano, ma soprattutto in via San Benedetto, "dove la vegetazione aveva invaso la strada e ridotto la visuale in un curvone già pericoloso. Con il continuo passaggio di mezzi pesanti per i lavori del potabilizzatore, la situazione rischiava di diventare critica.

Anche se la strada è di competenza della Provincia, l’amministrazione è intervenuta comunque, perché la sicurezza viene prima della burocrazia".