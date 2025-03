Riconoscimento nazionale per il Comprensivo di Limatola Sindaco Parisi e assessore Aragosa su primo premio nazionale concorso letterario “ScaraBIMBOcchio"

Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, e la delegata all’Istruzione, Teresa Aragosa, a nome dell’Amministrazione comunale, esprimono "grande orgoglio e soddisfazione" per il successo ottenuto dagli studenti del locale Istituto Comprensivo riusciti a conquistare il primo premio nazionale al concorso letterario “ScaraBIMBOcchio” svoltosi a Villastellone, in provincia di Torino.

"Si tratta di un importante riconoscimento - commentano Parisi ed Aragosa - frutto dell’impegno, della creatività e della sensibilità dei nostri ragazzi, supportati con passione e dedizione dai loro docenti. Un risultato che conferma il valore dell’istruzione come strumento di crescita culturale e sociale, capace di trasmettere messaggi fondamentali come quello dell’inclusione".

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle professoresse Olga Rapelli, Francesca Monteforte e alla Dirigente dell’Istituto comprensivo Professoressa Rosalia Manasseri - proseguono i due - che, con grande professionalità e passione, hanno guidato gli studenti in questo straordinario percorso. Il loro instancabile impegno è una risorsa preziosa per la nostra comunità scolastica.

A nome dell’intera Amministrazione comunale – ancora il sindaco e la delegata all'Istruzione – vogliamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni agli studenti e ai loro insegnanti per lo splendido traguardo colto. La loro vittoria è motivo di orgoglio per tutta la Comunità di Limatola e rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa essere un luogo di condivisione, crescita e valori”.