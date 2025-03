"Donne e Innovazione: Pioniere del Futuro" L'incontro presso l’Abbazia Benedettina a San Salvatore Telesino

Straordinario successo a San Salvatore Telesino (Bn) per la celebrazione della giornata internazionale dei diritti delle donne presso l’Abbazia Benedettina sabato scorso organizzata dal Centro Sociale Polivante APS “L’Età d’oro della Vita” con il patrocinio del Comune di San Salvatore Telesino (Bn): “Donne e Innovazione: Pioniere del Futuro” è stato il tema dell’evento che il Presidente del Centro Anziani Paolo Malatesta insieme al Direttivo hanno magistralmente organizzato.

“Sono contento di aver visto una platea stracolma di gente composta anche da tanti giovani; mi preme ringraziare tutti i soci del Circolo L’Età d’oro della Vita che hanno contribuito a realizzare questa manifestazione che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche - dichiara il Presidente Malatesta - con sentimento vivo e sincero grazie anche alla Amministrazione Comunale di San Salvatore Telesino per l’ennesima disponibilità dei luoghi e dei servizi”.

Con gli interventi istituzionali della Dirigente Scolastica dell’ISS Telesi@ Angela Pelosi e della Presidente del Consiglio Comunale di San Salvatore Telesino (Bn) Lucia Vaccarella si è entrati nel vivo della tematica con l’interessante intervento giuridico di Luisa Faiella che ha portato a conoscenza del numero pubblico presente la storia della prima donna a entrare nell’ Ordine degli Avvocati in Italia : Lidia Poët.

Luisa Faiella ha egregiamente sottolineato come, nonostante la difficoltà, la legale piemontese rese importanti contributi per la realizzazione dell’attuale diritto penitenziario. Dopo l’apporto della referente regionale di Gens Nova, Mariacristina Ciervo giovane psicologa referente presso il Centro d’Ascolto della Caritas, ha tracciato l’espressione della comunità cristiana diocesana dove l’aiuto psicologico diventa risposta concreta alle donne che vivono una situazione di fragilità sociale, economica e culturale rispettando senza pregiudizi e prevaricazioni le storie di vita incontrare.

In chiusura della manifestazione telesina, alcuni alunni dell’ Istituto Superiore Telesi@ di Telese Terme (Bn), guidati dalle docenti del Liceo Scientifico delle Scienze applicate Lucia Santillo e Assunta Franco hanno rappresentato le sfide della scuola nella diffusione di una cultura di rispetto, di equità e di inclusione con il racconto di alcune storie di donne che hanno fatto la differenza : Ipazia d’Alessandria, Elsa Morante, Rita Levi Montalcini, Nilde Iotti e Liliana Segre. Il Presidente del Centro Sociale Polivante APS “L’Età d’oro della Vita” Paolo Malatesta chiude “i diritti delle donne non sono del tutto acquisiti. Vanno difesi e tutelati, ancora e sempre, noi oggi abbiamo dato da San Salvatore Telesino il nostro piccolo contributo”.