Guardia Sanframondi: un carnevale all’insegna della condivisione Riuscitissimo l'appuntamento promosso da comune e associazioni

La festa organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, hanno sfilato anche i carri di San Lorenzo, di Cerreto e di Ponte. La buona politica crea l’obiettivo comune, il sano associazionismo, la cooperazione per raggiungerlo, attraverso la partecipazione: di tutti. Poi c’è l’amicizia che diventa un collante naturale capace, senza sovrastrutture, quindi in maniera spontanea e genuina, di creare quella cooperazione e quella partecipazione che superano ogni differenza di parte.

In estrema sintesi, sono questi gli ingredienti che hanno dato vita al carnevale che si è festeggiato ieri 9 marzo a Guardia Sanframondi. C’è la buona politica: il Comune ha organizzato. Il sano associazionismo: Wardia Bella, ArciGuardia, Misericordia e Oratorio San Filippo Neri hanno cooperato e creato partecipazione. Infine l’amicizia: perché alle citate associazioni locali vanno aggiunte le Pro Loco di San Lorenzo maggiore, di Cerreto Sannita e di Ponte, insieme ad altre associazioni limitrofe hanno sfilato lungo le loro strade. Tutti insieme, in una giornata che è cominciata alle 10.30 in una Piazza Municipio affollata di famiglie con al seguito i bambini: giochi, animazioni, marionette, giocolieri. Poi è arrivata la tanto attesa ora dei carri, alle 14, con il raduno sempre in Piazza Municipio. Da qui, alle 15, hanno sfilato lungo Via Parallela, Via Coste, Via Municipio, per poi tornare al punto di partenza intorno alle 18. A completare la giornata musica con animazione e Dj-Set, e a concluderla la premiazione dei carri, alle 19 circa. Un giorno di festeggiamenti per il carnevale e di festa per la partecipazione e la condivisione.