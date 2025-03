Liceo Lombardi celebra Giornata Internazionale Donna con scrittrice Sorrentino Ad Airola l'autrice del romanzo "Clementina. Una donna del Novecento a Napoli"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'IIS Lombardi di Airola ha ospitato la scrittrice Marinella Sorrentino, autrice del romanzo "Clementina. Una donna del Novecento a Napoli".

L'evento, moderato dalla professoressa Carmina Diodato, ha visto la partecipazione degli studenti delle classi quarte del liceo scientifico e del liceo classico, che hanno animato l'incontro con la lettura di passi scelti del libro e un vivace dibattito.

Il romanzo di Marinella Sorrentino, ispirato alla storia della nonna dell'autrice, Clementina, affronta le difficoltà vissute dalle donne e dalle famiglie nel corso del Novecento, sullo sfondo storico delle due guerre mondiali e dell'eruzione del Vesuvio del '44.

La presentazione del libro è stata l'occasione per riflettere sull'importanza della lotta per i diritti, la parità di genere e il rispetto, temi che la scrittrice ha sottolineato essere rilevanti ogni giorno dell'anno, non solo l'8 marzo.

“Siamo onorati di aver ospitato Marinella Sorrentino e di aver offerto ai nostri studenti l'opportunità di confrontarsi con una storia così toccante e importante”, ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Pirozzi. “La storia di Clementina è un esempio di coraggio e resilienza, e ci ricorda l'importanza di non dare mai per scontati i diritti acquisiti che sono invece frutto di un lungo e faticoso percorso. Uno stimolo a riflettere sull'importanza di continuare a lottare per la parità e la giustizia. Come scuola, ci impegniamo quotidianamente a promuovere la cultura del rispetto e della parità di genere, e a formare cittadini consapevoli e responsabili”.

La presentazione del romanzo, scritto con una prosa asciutta e fluida, in uno stile avvincente e arricchito da espressioni popolari, ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno dimostrato una viva attenzione e curiosità.