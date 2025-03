Telese, l'amministrazione Caporaso traccia bilancio: tanti obiettivi raggiunti "Azione in campo anche grazie a squadra coesa e piena sintonia”

“Quando nel 2020 abbiamo vinto le elezioni amministrative con la lista Tutti Telese, riportando il 65% delle preferenze, abbiamo immediatamente sentito il peso della responsabilità di tutti quei voti e, da allora, non c’è stato un solo giorno che non abbiamo ricordato a noi stessi di dover rispondere non solo agli oltre 3mila cittadini che ci hanno scelto ma anche a tutti gli altri. E abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno e con tutta la dedizione possibile per l’intera comunità. Oggi, a quasi 5 anni da quel giorno, i risultati si vedono, ci rendono orgogliosi di tutto quanto abbiamo fatto e ci spronano a fare ancora altro, tanto altro”.

Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, fa un rapido bilancio del suo mandato evidenziando poi il clima di coesione e di grande collaborazione all’interno della sua squadra, “senza questa coesione non avremmo fatto nemmeno la decima parte di quanto realizzato”.

Considerazioni, quelle del primo cittadino, che trovano piena rispondenza nelle dichiarazioni di tutti i suoi assessori. Per il vice sindaco Vincenzo Fuschini “sono stati 5 anni di grandi e importanti interventi migliorativi per la nostra città, ai quali siamo giunti grazie al comune impegno e alla ferrea volontà del sindaco e di ognuno di noi di dare il massimo per il bene della collettività. Questo è il mandato che ci hanno dato gli elettori – precisa Fuschini – e su questo ci siamo concentrati. E oggi siamo più uniti che mai”.

L’assessore Marilia Alfano rimarca il valore del gioco di squadra nella compagine: “Quando sottoponemmo il nostro progetto all’elettorato lo facemmo con la convinzione di rispettare le nostre promesse anche grazie alla piena sintonia che si era creata tra di noi. Ebbene, oggi, dopo 5 anni di grande e proficuo lavoro quella sintonia si è rafforzata, grazie alla stima reciproca e grazie alla guida saggia del sindaco”.

Per l’assessore Filomena Di Mezza quella sintonia è evidente, visibile anche all’esterno: “Sono più che certa che i nostri concittadini ogni giorno possono constatare quanto una parte della nostra forza amministrativa è data proprio dalla unione e dallo spirito di squadra. Una unione che nessun inciucio di basso profilo potrà mai scalfire, anzi – evidenza Di Mezza – inciuci e bugie non fanno altro che rafforzarci per farci proseguire nel nostro progetto più determinati che mai”. Dello stesso tono le riflessioni dell’assessore Piervincenzo Bisesto: “Con Giovanni e poi con tutti i colleghi assessori ho stabilito un rapporto di grande stima, tanto forte da andare anche oltre la condivisione degli obiettivi istituzionali. Siamo un team affiatato e coeso, del resto se non fosse stato così saremmo andati a casa dopo il primo mese di amministrazione”.

Infine il sindaco Giovanni Caporaso ha voluto formulare un ringraziamento e lanciare un messaggio molto chiaro: “Voglio innanzitutto ringraziare tutti i componenti di questa straordinaria squadra, gli assessori, la presidente del consiglio Maria Venditti, i consiglieri Mortaruolo, Di Lello e Troiano e gli altri tre non eletti, dedicando però un pensiero speciale al compianto Vittorio Iovino, il nostro amico e compagno di squadra venuto a mancare prematuramente. Così come voglio ringraziare tutti i dipendenti che hanno dato il massimo affinché la macchina comunale funzionasse sempre al meglio in tutti questi anni e sono certo che continueranno a farlo per il prossimo futuro. Infine, ma non per ultimo, voglio ringraziare Telese e i telesini per il supporto continuo e per i tanti stimoli che ci hanno trasferito dal 2020 in poi. E’ ai telesini che dobbiamo rendere conto ed è solo a loro che rivogliamo tutta la nostra attenzione, disinteressandoci di pseudo-jukebox a gettone che a comando ripetono vecchi e stantii ritornelli che nessuno ascolta più. La sola voce che conta per noi è quella dei nostri concittadini, e a loro chiediamo: continuate a sostenerci e a stimolarci anche per i prossimi 5 anni”.