Festa dell’Annunziata: incontro con gli esperti per valorizzazione territorio L'incontro presso la Basilica della Santissima Annunziata e Sant’Antonio di Vitulano

Si è concluso con successo il convegno di presentazione della terza edizione della Festa dell’Annunziata, che si è tenuto ieri presso la Basilica della Santissima Annunziata e Sant’Antonio di Vitulano. Un incontro che ha visto la partecipazione di esperti, autorità locali e cittadini impegnati nella valorizzazione del territorio e nel recupero delle tradizioni della Valle Vitulanese.

Il convegno, intitolato “La Valle Insieme: patrimonio culturale e naturale per valorizzare e tramandare nel tempo”, ha offerto spunti di riflessione sulla necessità di unire forze e risorse per contrastare il rischio di oblio che minaccia la nostra valle. Carmine Meoli, in particolare, ha messo in evidenza come il patrimonio naturale e immateriale della Valle sia ancora in gran parte inesplorato e come sia necessario agganciarsi ai segnali di crescita per favorire uno sviluppo locale sostenibile. Durante la serata, si è discusso anche dell’importanza di promuovere iniziative concrete, come l’idea di costituire un’associazione “La Valle insieme”, che possa agire da motore per la crescita e la tutela del territorio.

Il presidente del Comitato, Mario Buono ha ribadito l’importanza della festa come momento di partecipazione e di comunità. “La Festa dell’Annunziata – ha evidenziato – è una festa per tutta la Valle, un’occasione per condividere le tradizioni, rafforzare il senso di identità e costruire un futuro comune”. La serata ha visto anche gli interventi di Fr. Izaias Rosa da Silva, Guardiano della fraternità di Vitulano; Raffaele Scarinzi, Sindaco di Vitulano; Don Giovanni Rossi, Parroco di Campoli del Monte Taburno e Tocco Caudio nonché Vicario Foraneo e Gennaro della Marca, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro”, che hanno sottolineato la centralità dell’educazione e della collaborazione tra i vari comuni della Valle. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Angelo Cerulo.

Il convegno è stato anche l’occasione per presentare il logo de “La Valle Insieme”, simbolo dell’unione tra i sei comuni della valle (Campoli, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Tocco Caudio e Vitulano) e per discutere delle numerose iniziative già avviate, come il rilancio delle tradizioni locali, il recupero della “Cupeta” (il dolce degli innamorati) e del gioco della “Palla di Zazzà”, oltre alla creazione di un programma di tornei sportivi per coinvolgere i giovani della zona.

Nel mese di aprile, la Festa dell’Annunziata tornerà a celebrare la sua terza edizione, il 5 e 6 aprile 2025, con un programma ricco che, oltre agli eventi religiosi, offrirà la possibilità di scoprire le eccellenze enogastronomiche locali e di assistere alle esibizioni musicali dell’artista Gitano e dell’associazione "Arte Nostra", con la Messa da Requiem, un concerto per soli, coro e orchestra, diretto da Cosimo Fuggi.

La serata si è conclusa con un forte messaggio di coesione e speranza, con la consapevolezza che solo unendo le forze sarà possibile valorizzare il territorio e superare le difficoltà derivanti dalla denatalità, dall’emigrazione e dall’invecchiamento.