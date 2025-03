Giornata ecologica a Reino, raccolti quintali di rifiuti tra la natura Cacciano: un vero e proprio atto di amore verso il proprio territorio

«PuliReino. Questo il titolo della giornata ecologica che si è svolta oggi a Reino su iniziativa del Maestro Giovanni De Nunzio e dell’intera Amministrazione Comunale.

Le 5 squadre di Attivisti Ambientali si sono ritrovate alle ore 8:30 in piazza Castello alle pendici della Rocca Medioevale che domina il picco borgo alto sannita.

L’evento dedicato alla pulizia delle aree naturalistiche, è stato organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle varie Associazioni culturali e sociali nonché delle imprese operanti sul territorio. «L'iniziativa ha inteso sensibilizzare cittadini di ogni età, compresi i più piccoli, alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, e come Comune abbiamo immaginato di coinvolgere tutti per comprendere quanto sia necessario conservare intatto l’cososyema in cui viviamo, per tutelare la salute di ogni forma di vita» – ha affermato il sindaco Antonio Calzone .

La Mission della giornata ecologica è quella di raccogliere i rifiuti abbandonati (plastica, vetro e altri materiali) nelle nelle vaste contrade comunali, con particolare attenzione alle zone fluviali del Torrente Reinello.

Ultimate le operazioni di raccolta con oltre 7 tonnellate di rifiuti recuperate, le squadre si sono ritrovate di nuovo in piazza castello per condividere un momento di convivialità. Anche il segretario provinciale del PD, Giovanni Cacciano, che è di Reino, ha partecipato all’evento. «PuliReino non è solo un’iniziativa di pulizia – _ha dichiarato Cacciano_– ma un vero e proprio atto di amore verso il proprio territorio e gli ecosistemi entro cui viviamo, un modo per educarci tutti al rispetto dell’ambiente. Un piccolo ma significativo messaggio di protezione e cura del nostro pianeta che è al contempo un messaggio di pace e di tolleranza».