Bucciano, Matera: "l'accesso diretto alla Fondovalle Isclero opera strategica" Il sindaco commenta con soddisfazione l'intervento per la viabilità

"Un'opera importante e strategica al fine di facilitare la mobilità cittadina e creare un punto di accesso più immediato alla Fondovalle Isclero nelle due direzioni Sant'Agata de' Goti-Appia. Il Comune di Bucciano rende noto che, nell'ambito degli interventi che saranno posti in essere per completare il tratto saticulano della Fondovalle Isclero, si andrà a realizzare in località Cannito un intervento che andrà a trasformare l'attuale ponticello ivi ricadente, attualmente ad uso esclusivamente pedonale, in uno a traffico veicolare.

Grazie a questa azione, quindi, i mezzi, sia in ingresso sia in uscita da Bucciano, avranno la possibilità di fruire dell'imbocco della Fondovalle Isclero in località Tuoro in modo più veloce ed immediato e, come detto prima, in corrispondenza di uno snodo che consentirà di immettere sull'arteria in ambo le direttrici".

"Diamo una possibilità in più per quel che riguarda le opzioni di circolazione e collegamento - commenta il sindaco Pasquale Matera - L'immissione diretta in località Tuoro significa anche rendere più fluidi i movimenti.

Come amministratori, il nostro compito è quello di essere vigili rispetto alle opportunità che si possono aprire per il territorio e per la Comunità al fine di ottenere servizi che siano sempre più efficaci ed efficienti.

La nostra è una Comunità che ambisce ad essere sempre più performante: ragionare anche in termini di una viabilità che sia caratterizzata da maggiori alternative rappresenta sicuramente, in tal senso, un prezioso valore aggiunto.

Desideriamo ringraziare la Provincia di Benevento - conclude il sindaco Matera - che ha accolto le nostre istanze e la nostre sollecitazioni integrando il progetto con questa ulteriore previsione".