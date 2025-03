Cipia sede Montesarchio rischia di chiudere: sos per il centro Mancano purtroppo gli spazi per il prossimo anno scolastico

“La sede associata di Montesarchio del Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Benevento (CPIA) rischia di chiudere”. E' quanto denuncia lo stesso istituto in una nota.

“Dopo circa un decennio l’Istituto Comprensivo 2 di Montesarchio “Ilaria Alpi” che ha fornito l’ospitalità non ha rinnovato la convenzione che termina il 31 agosto. L’ Amministrazione Comunale di Montesarchio non riesce a reperire aule per garantire le attività didattiche dal prossimo anno scolastico 2025/26.

Il CPIA Benevento viene istituito con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 817 del 28/12/2016. I Cpia, meglio conosciuti come scuola statale per adulti, ancor prima scuola popolare o scuola serale, nascono su tutto il territorio nazionale per la prima volta nell’anno scolastico 2015-16; dotati di autonomia e dirigenza scolastica, hanno raggruppato in ogni provincia italiana i CTP (Centri Territoriali Permanenti) la cui dirigenza faceva riferimento agli Istituti Comprensivi (scuola del primo ciclo d’istruzione). I CTP erogavano corsi per il conseguimento del diploma di scuola Secondaria di Primo Grado e subordinatamente corsi di alfabetizzazione d’italiano, d’inglese ed informatica. Di fatto nel settembre del 2015 viene istituito il Cpia Avellino – Benevento. Il crescente numero di iscritti nel biennio scolastico 2015-2017 permette al Cpia Benevento di ottenere la sua autonomia dalla Sede di Avellino, implementando sul territorio altri punti di erogazione raggiungendo le seguenti località: Benevento, Ponte, Fragneto Monforte, Morcone, San Salvatore Telesino, Pietrelcina, Montefalcone, Montesarchio, Colle Sannita ed Airola.

La sede associata CTP Montesarchio del Cpia Benevento “Piero Angela” sotto la dirigenza di Antonella Gramazio oggi conta circa 200 studenti. Purtroppo la preoccupazione è alta, soprattutto per il bacino di Montesarchio che andrebbe a penalizzare un elevato numero di studenti privando il territorio di un punto di riferimento importante per l’istruzione, in questo caso, degli adulti e stranieri”.