Sant'Agata a lavoro per l’Infiorata artistica del Corpus Domini Evento che quest’anno acquista una rilevanza straordinaria in concomitanza con l’Anno Giubilare

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant’Agata de’ Goti è lieta di annunciare l’avvio dei preparativi per l’edizione 2025 dell’Infiorata artistica del Corpus Domini, un evento che quest’anno acquista una rilevanza straordinaria in concomitanza con l’Anno Giubilare. La tradizione dell’Infiorata, simbolo della comunità, avrà come tema centrale “La speranza non delude!”, un messaggio di fede e spiritualità che si inserisce perfettamente nel contesto del Giubileo.

Il presidente della Società Operaia, Antonio Piscitelli, ha sottolineato come quest’edizione rappresenti un’opportunità unica per unire l’arte alla riflessione spirituale, in un percorso che attraversa la bellezza e la sacralità del centro storico di Sant’Agata de’ Goti. “L’Infiorata di quest’anno – ha dichiarato Piscitelli – non è solo una manifestazione artistica, ma un momento di fede e speranza, che prende ancora più forza nell’anno Giubilare. Ogni quadro realizzato nelle piazze sarà un passo in questo cammino di bellezza e spiritualità, che contribuirà a unire la comunità e a rafforzare il nostro legame con le tradizioni”.

Le scene che comporranno i quadri floreali seguiranno un ordine cronologico preciso, con l’abbinamento delle piazze che rispetterà questa successione, partendo da Piazza Duomo e proseguendo fino a Piazza Castello. Questa scelta, che segue un rigoroso progetto originale, garantirà coerenza nel percorso e arricchirà ulteriormente l’esperienza dei visitatori. In aggiunta, quest’anno non sarà allestito il tradizionale corridoio floreale lungo via Roma, ma si concentrerà l’attenzione sulle dieci piazze del centro storico, luoghi di grande significato spirituale e comunitario. Il percorso si concentrerà quindi sui punti più rappresentativi del borgo, rendendo ogni piazza un elemento centrale nel cammino dell’Infiorata.

L’Infiorata del Corpus Domini 2025 si preannuncia come un evento straordinario, che non solo attirerà visitatori da tutta Italia, ma anche da diverse parti del mondo, infatti, grazie ai canali social della Società Operaia, l’evento è seguito con crescente attenzione a livello internazionale, con un pubblico sempre più vasto che si unisce alla comunità di Sant’Agata de’ Goti per celebrare la bellezza, la fede e l’identità del nostro territorio.

Durante l’assemblea annuale della Società Operaia, che si è tenuta domenica 23 marzo, sono stati conferiti numerosi riconoscimenti a coloro che hanno sostenuto il sodalizio per il prezioso e costante supporto alle iniziative socio-culturali, contribuendo alla crescita della comunità e alla diffusione dei valori di partecipazione e impegno civile.

Inoltre, sono stati conferiti i titoli di soci onorari a Giuseppe Monteforte, Giovanni Bagnoli e Roberto Bagnoli, e sono stati premiati con attestati di stima Giovanni Campagnuolo e Carlo Cuozzo.

Per dare la giusta importanza a tutti i premiati, la Società Operaia ha deciso di riservare un’altra occasione per premiare ulteriormente gli altri sostenitori e consegnare gli attestati onorifici. L’intenzione di suddividere le premiazioni in due momenti distinti nasce dalla volontà di evitare che la cerimonia diventi troppo concentrata, garantendo il giusto riconoscimento a ciascun premio.

Il presidente Piscitelli ha anche evidenziato un notevole incremento delle iscrizioni alla Società Operaia negli ultimi anni, con una crescita del 35% dal 2019. Questo segna un rinnovato impegno della comunità, con una crescente partecipazione da parte dei giovani e delle donne, a testimonianza del continuo interesse verso le attività culturali e sociali proposte dall’associazione.