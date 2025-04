La via Francigena del Sud: riunione operativa tra i comuni sanniti Gli amministratori: un'opportunità per il territorio, un progetto condiviso per il futuro

Lo scorso martedì 15 aprile, presso il Comune di Vitulano, una riunione operativa che ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali e figure tecniche esperte, per discutere dello sviluppo e della valorizzazione del tratto campano della Via Francigena del Sud.

Presenti sindaci e amministratori dei Comuni di Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paupisi, Pietrelcina, Ponte, Solopaca e Torrecuso. Mentre hanno interloquito telefonicamente con il Sindaco di Vitulano i sindaci di Buonalbergo, Paduli, e Tocco Caudio rimettendosi alle decisioni dell’assemblea. Un momento di confronto schietto e costruttivo, durante il quale è emersa una chiara volontà di cooperazione tra i Comuni, uniti dall’obiettivo di trasformare questo antico percorso in un'opportunità concreta di sviluppo turistico, culturale ed economico per l’intero territorio.

"Per decenni - dettaglia il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi-, la Via Francigena è stata valorizzata soprattutto nel Centro e Nord Italia. Oggi, anche il nostro territorio si affaccia con determinazione su questa nuova sfida, forte di un patrimonio naturalistico, storico, religioso ed enogastronomico unico.

Abbiamo imparato a conoscere i pellegrini, inizialmente visti con curiosità, oggi riconosciuti come ambasciatori di un turismo lento, sostenibile e profondamente umano. La loro presenza ci ha fatto comprendere il valore dell'accoglienza e quanto sia fondamentale investire non solo in infrastrutture materiali, ma anche in relazioni, reti e visione condivisa. Durante l'incontro, si è sottolineata l'importanza di una progettazione partecipata, in cui ogni Comune possa indicare i tratti di competenza, segnalare criticità e proporre interventi specifici. Non solo: è stato evidenziato come l’esperienza del pellegrinaggio debba essere arricchita da un’offerta integrata di servizi, ospitalità e promozione delle eccellenze locali.

La road map

Tra le priorità emerse:

la mappatura di punti ristoro , strutture ricettive e beni religiosi lungo il percorso;

la creazione di una "vetrina" virtuale dei prodotti tipici locali (dal pecorino di Vitulano alle salsicce rosse di Castelpoto, dal carciofo di Pietrelcina ai prodotti slow food);

il coordinamento degli eventi tra Comuni per evitare sovrapposizioni e valorizzare ogni tappa del cammino;

il miglioramento della segnaletica, anche in collaborazione con esperienze precedenti e professionisti qualificati;

l'attivazione di un portale digitale e di strumenti di promozione innovativi;

la realizzazione di un video dell’intero tracciato di competenza (magari attraverso un drone) per rappresentare le particolarità e i pregi del territorio da attraversare.



“Ringrazio tutti i sindaci, gli amministratori, gli operatori e i tecnici presenti per la partecipazione sentita e la voglia di costruire insieme – ha concluso il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi -. Un ringraziamento particolare va al dott. Nicola Ciarleglio, esperto di cammini e percorsi, per il prezioso contributo tecnico e strategico. La Via Francigena non è solo una strada da percorrere. È un’idea di futuro. È una visione comune. È l’occasione per dimostrare che anche al Sud sappiamo fare squadra, condividere un sogno e lavorare insieme per renderlo realtà”.