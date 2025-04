Dugenta: ok del consiglio per aggiornare perimetrazioni Per garantire sviluppo nel rispetto delle norme a tutela di ambiente e paesaggio

Una delibera di consiglio comunale che ha il chiaro obiettivo di alleggerire i vincoli che ad oggi gravano sul territorio di Dugenta. Approvata lo scorso 4 aprile ha visto il voto unanime da parte di maggioranza e minoranza.

«La delibera di consiglio, che abbiamo approvato all’unanimità anche con i voti della minoranza al termine di un percorso sinergico fatto assieme, va nella direzione - spiega il sindaco Clemente Di Cerbo - di alleggerire il territorio da vincoli che consideriamo oggi non adeguati alle esigenze sia di tutela che di sviluppo. Quello che chiediamo è di aggiornare le perimetrazioni in quanto ci sono zone del nostro territorio con una morfologia molto più simile a quella di centri come Limatola o Amorosi piuttosto che di quelli del massiccio del Taburno. Questa richiesta rappresenta un interesse primario di tutta l’amministrazione comunale e mira a garantire uno sviluppo socio- economico più diffuso nel rispetto delle norme poste a tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Dugenta è un comune del Taburno e tale resterà, lo dice la geografia e non possiamo certo cambiare la natura delle cose. Continueremo a collaborare come fatto fino ad oggi in piena sinergia istituzionale con gli altri comuni del comprensorio del Taburno Camposauro portando avanti e condividendo progetti e iniziative.

La delibera che abbiamo approvato rappresenta però un impegno che avevamo assunto con i nostri concittadini e nasce dal confronto e dalle interlocuzioni avute con i diversi livelli sovracomunali ed in particolare con la Regione. Ultimo, l’incontro con l’assessore regionale con delega al Governo del Territorio Bruno Discepolo con il quale è stato condiviso un percorso.

Sappiamo che la strada è ancora lunga e che il raggiungimento dell’obiettivo della riperimetrazione passa anche attraverso una serie di interventi di livello sia nazionale che regionale. Ad esempio, il Piano paesaggistico della Campania rispetto al quale come amministrazione abbiamo presentato osservazioni scritte assieme ad altri comuni. C’è poi l’iniziativa della maggioranza di governo circa la deroga rispetto ad alcuni vincoli per gli interventi all’interno dei centri urbani. E di aiuto è stato sicuramente l’emendamento che il senatore Matera ha voluto per sbloccare le pratiche di tanti cittadini proprietari di immobili all’interno di comuni

vincolati che a a causa di errori commessi in passato da parte degli uffici comunali si trovavano in una condizione di difetto per quanto riguarda i pareri paesaggistici. In questo percorso che abbiamo intrapreso determinante è stata la sinergia messa in campa da maggioranza ed opposizione ed io auspico che questa stessa condivisione di intenti possa concretizzarsi in futuro anche su altri temi ed argomenti nell’interesse di tutti i cittadini di Dugenta.