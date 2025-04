Annunci di De Luca su ospedale S. Agata "la pazienza dei cittadini ha un limite" La nota dei consiglieri comunali di Sant'Agata del gruppo Impegno Comune: Mauro, Izzo e Iannotta

"È inaccettabile che il Presidente della Regione Campania, De Luca, continui a fare promesse senza che queste si traducano in azioni concrete".

Questo quanto affermano i Consiglieri Comunali di Sant'Agata de Goti del gruppo Impegno Comune, Alessandro Mauro, Nicola Izzo e Michele Iannotta.

"L'impossibilità di avere un Pronto Soccorso attivo h24 al P.O. Sant'Alfonso Maria De' Liguori, contraddicendo quanto già stabilito nel DCA 41/2019, rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che si aspettano servizi sanitari adeguati e tempestivi. La proposta di realizzare un polo oncologico e la pianificazione di un'area di atterraggio per elicotteri potrebbero sembrare, in teoria, passi nella giusta direzione; tuttavia, senza un sostegno concreto e un piano operativo chiaro, rischiano di apparire come promesse superficiali o, peggio, come un modo per distrarre l'attenzione dalle carenze strutturali dell'ospedale. Inoltre, questa condizione di "soluzioni temporanee" solleva preoccupazioni legittime riguardo al futuro dell'ospedale e alla possibilità che il servizio possa tornare ad essere depotenziato, lasciando il territorio vulnerabile e privato di un'assistenza adeguata.

La pazienza dei cittadini ha limiti e ciò che serve ora è un impegno serio e concreto per garantire un'assistenza sanitaria dignitosa. Non possiamo più accettare di essere presi in giro da promesse che vengono continuamente rinviate. È fondamentale che il governo regionale dimostri la propria responsabilità e prenda provvedimenti immediati per garantire un servizio di emergenza h24, come ampiamente richiesto.

La campagna elettorale è un'opportunità per esprimere ciò che non funziona e per chiedere un vero cambiamento. La salute della comunità deve essere una priorità, e chi è al governo deve rendersi conto della responsabilità che ha nei confronti dei cittadini.

Rivendicare il diritto a una sanità efficiente e dignitosa è un’azione legittima e necessaria; è fondamentale che ci si unisca per far sentire la propria voce e chiedere giustizia".