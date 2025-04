Parco Nazionale del Matese, c’è anche Telese con Montepugliano Sindaco Caporaso: evidenti ripercussioni positive per il territorio, grazie al vicesindaco Fuschini

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che individua la perimetrazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Matese. La nuova area protetta si estende tra Campania e Molise per 87.897,7 ettari e diventa ufficialmente il 25° Parco Nazionale italiano.

Il provvedimento è il frutto del lavoro e della concertazione che ha coinvolto, oltre il MASE, l'Ispra e numerosi enti territoriali interessati: 52 amministrazioni comunali, quattro province e due Regioni.

"Tra i 52 comuni c'è anche Telese Terme con l'area collinare di Montepugliano", dichiara con soddisfazione il sindaco Giovanni Caporaso. “Sin da subito abbiamo lavorato affinché anche Telese Terme potesse fregiarsi del brand del parco nazionale del Matese per le evidenti ripercussioni positive oltre che di immagine che ne deriveranno. Di questo ringrazio per il lavoro svolto il vicesindaco Vincenzo Fuschini, assessore con delega all'ambiente che con specifica competenza, visto anche la sua formazione universitaria e professionale, ha seguito direttamente tutte le fasi di questo lungo percorso che oggi segna un nuovo punto di ripartenza”.

Dal canto suo Vincenzo Fuschini ringrazia il sindaco per la fiducia accordata e, a Sua volta ringrazia le amministrazioni ed i sindaci di San Salvatore Telesino e Castelvenere, Fabio Romano e Alessandro Di Santo “con i quali condividiamo l'importante sito naturalistico di Montepugliano e con i quali abbiamo concertato i limiti del parco e la zonizzazione”. "Telese Terme - riferisce Vincenzo Fuschini - vede riconosciuto come territorio del Parco tutta la zona delle doline di Montepugliano. L'area è classificata in zona 2".

“Nei prossimi giorni ritorneremo sull'argomento per spiegare meglio cosa ciò significa - aggiunge Fuschini -. Intanto ora godiamoci l'importante risultato ottenuto assolutamente non scontato in quanto, quando ci siamo insediati, l'ISPRA ( Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) non aveva ancora contemplato Montepugliano nel parco. Solo l'azione sinergica dei tre comuni (Telese Terme, San Salvatore Telesino e Castelvenere) ha fatto sì che l'ente tecnico del MASE (Ministero dell'ambiente della Sicurezza Energetica) accettasse la nuova perimetrazione proposta e la consequenziale zonazione”.