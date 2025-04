Nuova Pro Loco Torricolus Aps al Palio nazionale delle Botti Città del vino Il presidente Angelone: “Ringrazio di cuore i nostri giovani pronti a rappresentare Torrecuso"

“Siamo entusiasti di annunciare la partecipazione della Nuova Pro Loco Torricolus Aps al prestigioso Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino che si terrà a Mormanno, in provincia di Cosenza, domenica 27 aprile”.

Ad annunciarlo è Mirko Angelone Presidente della Pro Loco di Torrecuso che accompagnerà i 3 spingitori torrecusani Damiano Giovanni, Goglia Giovanni e Coletta Antonio. “Ringrazio di cuore i nostri giovani pronti a rappresentare Torrecuso con energia, orgoglio e spirito di squadra in una sfida che celebra le radici storiche e vitivinicole dei borghi italiani – afferma il presidente Angelone -. Una manifestazione che unisce sport, tradizione e passione per il vino. Sarà sicuramente dura a spingere botti lungo un percorso tra salite e discese, ma invitiamo tutta Torrecuso, anzi tutto il Sannio, a fare il tifo per noi per darci la carica per affrontare questa fantastica avventura e provare ad ottenere un buon risultato! Forza Ragazzi!”. Insieme alla squadra di Torrecuso ci saranno anche quelle di: Bianco, Barile, Furore, Gioia del Colle, Lamezia Terme, Marsciano, Santa Venerina, Serrone, Suvereto e naturalmente Mormanno.