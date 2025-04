Puglianello, aperte le iscrizioni alla Pro Loco "Franco Pacelli" Il sindaco Rubano invita i cittadini ad aderire: significa essere protagonisti del rilancio

Il Comune di Puglianello informa che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il tesseramento 2025 alla Pro Loco “Franco Pacelli”.

“Si tratta di un’opportunità per tutti i cittadini che vogliono contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio, promuovendo eventi, cultura e tradizioni locali”, dichiara il consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni, Arturo Lavorgna. Il costo della tessera è di €30. I moduli di adesione sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è fissato al 3 giugno 2025.

“Invitiamo tutti i cittadini a prenderne parte, con spirito di appartenenza e collaborazione. Diventare soci della Pro Loco significa essere protagonisti del rilancio turistico, culturale e sociale della nostra comunità”, gli fa eco il sindaco, Francesco Maria Rubano