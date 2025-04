Lotta all'abbandono dei rifiuti: beccato sul fatto 500 euro di multa A Montesarchio tecnologia e impegno al servizio della comunità

Il Comune di Montesarchio, attraverso l’impegno della Polizia Locale e il supporto delle più moderne tecnologie di videosorveglianza, continua nella sua azione a tutela del decoro urbano e dell’ambiente.

Nella giornata di ieri, grazie all’utilizzo di fototrappole, dashcam e al lavoro attento degli agenti, è stato possibile sorprendere in flagranza una persona mentre abbandonava un sacchetto di rifiuti indifferenziati dal finestrino della propria automobile. La persona in questione, paradossalmente tra coloro che lamentano spesso la presenza di rifiuti in strada, è stata immediatamente sanzionata: una multa di circa 500 euro è stata comminata sia per l’abbandono illecito di rifiuti sia per la guida con patente scaduta. Una nuova sanzione dunque: sono diversi infatti i verbali elevati contro chi si rende responsabile di episodi del genere.



"È un piccolo ma significativo risultato – dichiara il Consigliere delegato alla Polizia Municipale, Umberto Schipani – che conferma quanto siano fondamentali la tecnologia e la professionalità dei nostri agenti. Vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini: il rispetto dell’ambiente parte da ciascuno di noi per non vanificare il buon lavoro svolto dalla sogesi e dai cittadini virtuosi che fortunatamente sono la stragrande maggioranza. Solo attraverso la collaborazione e il senso civico potremo garantire a Montesarchio un futuro più pulito e decoroso".

L’Amministrazione comunale rinnova l’appello alla cittadinanza a segnalare comportamenti illeciti e a collaborare attivamente per la tutela del nostro territorio.