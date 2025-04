Strade comunali dissestate, il Pd di Cusano presenta interrogazione: Nel mirino della minoranza consiliare la situazione di via San Felice

"La minoranza consiliare di Cusano Mutri 'Nuova Cusano', costituita dal capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato una nuova interrogazione, la n. 20/2025 per segnalare, ancora una volta, lo stato di grave abbandono in cui versa la viabilità comunale, con particolare riferimento a Via San Felice, dove da anni si verifica un costante scorrimento d’acqua di dubbia provenienza, che, anche a causa delle zanelle laterali ostruite, ha reso il tratto stradale sempre più impraticabile e pericoloso".

Così la nota dle gruppo di ooposizione al comune che ha presentato un'interrogazione e rimarca: "È inaccettabile che, nonostante le continue segnalazioni dei cittadini e l’evidente degrado, l’Amministrazione comunale non sia ancora intervenuta in modo concreto. La situazione è nota da tempo, e stupisce che, proprio negli anni in cui il Sindaco ricopriva il ruolo di Vicesindaco, non siano stati assunti provvedimenti risolutivi.

La nostra richiesta è chiara: vogliamo conoscere le cause del problema e pretendiamo interventi urgenti per restituire decoro e sicurezza a una strada fondamentale per la viabilità locale. I cittadini meritano risposte serie e soluzioni efficaci, non rinvii e silenzi”.