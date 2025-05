Ponte. Via Piana finalmente illuminata: dopo quasi 25 anni Attivata la pubblica illuminazione grazie al project financing con Artistica

Il Comune di Ponte segna un’importante tappa nel suo cammino di riqualificazione urbana. Dopo quasi 25 anni dalla realizzazione dell’impianto, via Piana e la zona industriale sono finalmente illuminate grazie al progetto di ristrutturazione della rete di pubblica illuminazione, realizzato in project financing con la società Artistica Srl.

Un risultato che non rappresenta solo un’opera infrastrutturale, ma una chiara dimostrazione di competenza, determinazione e concretezza da parte dell’amministrazione comunale. “Abbiamo scelto di passare ai fatti, senza indugi e senza fare solo chiacchiere,” afferma il Sindaco Antonello Caporaso. “Via Piana e la zona industriale, dopo decenni di attesa e promesse non mantenute, finalmente hanno la luce che meritano. Questo è il segno che, con la giusta leadership e impegno, i progetti diventano realtà.”

Questa iniziativa rientra in un programma molto più ampio che coinvolge l’intero territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza attraverso l’adozione della tecnologia LED e la messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione. Un intervento che non solo migliorerà la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma contribuirà anche a ridurre i costi di gestione, creando un ambiente urbano più sicuro e sostenibile per tutti.

Oggi la competenza e la caparbietà di questa amministrazione sono più che mai premiate dai fatti. Con noi, i progetti non restano chiusi nei cassetti, ma diventano azioni concrete che fanno la differenza" concludono dall'amministrazione.