Giornata Mondiale della Croce Rossa: consegnato vessillo al sindaco di Telese Per celebrare la festa di tutti i volontari, in una settimana dedicata all’Associazione, dal 6 al 12

L’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant. Ogni anno, la Croce Rossa Italiana mette in campo iniziative ed eventi a livello nazionale e locale, per celebrare la festa di tutti i Volontari, in una settimana dedicata all’Associazione, dal 6 al 12 maggio.

Il vessillo è stato consegnato stamattina dal Presidente e dal Rappresentante Giovani della Croce Rossa italiana – Comitato Telese Terme (BN) al Sindaco del Comune di Telese Terme.

Il sindaco Caporaso: segno tangibile del legame profondo con questa realtà

“Accogliere il vessillo della Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è per la nostra comunità un onore e un segno tangibile del legame profondo con questa straordinaria realtà”, dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. “Ringrazio il Presidente e il Rappresentante Giovani del Comitato di Telese Terme per la visita e per il costante impegno sul territorio – prosegue il sindaco -. La collaborazione tra il Comune e la Croce Rossa è un esempio virtuoso di sinergia a servizio del bene comune, fondata su valori condivisi come solidarietà, attenzione ai più fragili e promozione della salute. Siamo orgogliosi di celebrare insieme questa ricorrenza, riconoscendo il ruolo fondamentale di ogni volontario e volontaria che, con dedizione e generosità, contribuisce ogni giorno a rendere la nostra comunità più forte e coesa”.

Il Presidente Fiorillo: un pensiero per chi è impegnato sui fronti di crisi e di guerra

Il Presidente dr. Nino Fiorillo da parte sua aggiunge: “Abbiamo approfondito tanti aspetti della vita sociale della Comunità per migliorare il rapporto tra la nostra Associazione e l’Amministrazione Comunale. Entusiasti della collaborazione ed i rapporti instaurati con l’Amministrazione, convenendo che lavorando insieme si creano sinergie è benefici per la comunità – evidenzia Fiorillo -. Sventolare la nostra bandiera della Croce Rossa Italiana nella Città di Telese Terme ci riempie di gioia ed orgoglio, la bandiera dell'organizzazione di volontariato quale segno di celebrazione dell'operato di tutti i volontari della Croce Rossa. Bisogna ricordare, oggi, quelli di noi che in tutto il mondo sono impegnati sui fronti di crisi e di guerra, ma anche a chi continua ad assistere le popolazioni le cui sofferenze sono dimenticate dai riflettori”.