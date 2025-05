Banda musicale di Castelvenere domani a Roma al Giubileo delle Bande Il sindaco Di Santo: motivo di orgoglio per la comunità che capita in un momento storico

“La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”. Lo rende noto il Sindaco Alessandro Di Santo che ha sostenuto l’iniziativa essendo Castelvenere uno dei Comuni Italiani ad avere aderito al “Turismo delle Radici”, progetto inserito nel PNRR .

Come da programma, la Banda Musicale di Castelvenere domani darà vita (a partire dalle ore 11) alla sfilata che da Piazza Cavour si snoderà fino a Piazza San Pietro dove (ore 12) assisteranno al primo Regina Coeli dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro del nuovo Pontefice Leone XIV.

“La partecipazione della nostra banda musicale è motivo di orgoglio per la Comunità di Castelvenere che capita in un momento storico particolare, ovvero a poche ore dall’insediamento del nuovo Papa”, commenta il primo cittadino Di Santo checonclude: “Sono certo che sarà un’esperienza emozionante non solo per noi ma anche per i musicisti che da anni costituiscono la nostra banda musicale”.