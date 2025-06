Torrecuso: ok finanziamenti dal Ministero dell’Ambiente per tre progetti Il sindaco Iannella: “risultato importante”

“Tre progetti di fondamentale importanza per la comunità di Torrecuso sono stati interamente finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: avremo a disposizione risorse pari a 797mila 254 euro per realizzare tre importanti progetti del nostro programma amministrativo: la Scuola del Gusto, la Casa Comunale e Palazzo di Palma potranno essere completate e riqualificate completamente diventando edifici green, sostenibili e più moderni e sicuri”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella, a margine del decreto del Mase che ha dichiarato ammissibili e finanziabili tre piani d’intervento dell’Amministrazione comunale di Torrecuso nell’ambito dell’Avviso Cse 2025-Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica.



“Ringrazio tutta la mia squadra e il mio Ufficio tecnico per l’efficacia con cui hanno prodotto le progettualità e la documentazione premiata dalle risorse concesse dal Ministero. Questa triade, Scuola del Gusto, Casa comunale e quella suggestiva, storica dimora di origine normanna che è Palazzo Di Palma rappresenterà un’ulteriore occasione per sviluppare il patrimonio infrastrutturale e storico-culturale del Comune e per incrementare i servizi di accoglienza e gli standard di sicurezza a beneficio di tutta la comunità di Torrecuso”, conclude il sindaco Iannella.