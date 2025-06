Ceramica, Lucio Rubano a Savona per il Festival della Maiolica Il delegato del Comune di Cerreto: “Un segno di amicizia, cultura e condivisione”

“In qualità di delegato del Comune di Cerreto Sannita e vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, ho avuto il piacere di partecipare, nella giornata del 5 giugno, all’inaugurazione del Festival della Maiolica della Baia delle Ceramiche, tenutasi presso la Pinacoteca di Savona.”



Così Lucio Rubano, intervenuto all’evento che ha visto coinvolte le quattro città liguri della Baia delle Ceramiche – Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – nell’ambito del progetto nazionale “Nuove rotte della ceramica”.



“L’evento – prosegue Rubano – ha rappresentato un’importante occasione di confronto e promozione della ceramica artistica italiana, articolandosi in 51 eventi distribuiti tra le quattro città della Baia delle Ceramiche.”



“All’interno di questo progetto, Cerreto Sannita ha avuto l’onore di essere una delle dieci città italiane di antica tradizione ceramica che hanno sostenuto Savona nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. Sebbene Savona non abbia ottenuto il titolo, è arrivata tra le città finaliste e ha scelto di proseguire nel percorso tracciato, mantenendo vivo un progetto di grande respiro culturale e identitario.”



“In questo contesto – aggiunge – ogni città partner ha offerto in dono un’opera rappresentativa della propria tradizione ceramica: Cerreto Sannita ha contribuito con una pregevole zuppiera con coperchio realizzata dalla bottega De L’ART di Valentina De Vincentis, ceramista che rappresenta la nuova generazione della maiolica cerretese. L’opera sarà accolta in esposizione permanente presso il Museo della Ceramica di Savona.”



“Nel corso della cerimonia inaugurale – continua – ho inoltre donato alla città di Savona una copia del catalogo della prestigiosa Collezione Mazzacane, custodita nel Museo della Ceramica di Cerreto Sannita. Il volume, curato dal prof. Lello Mazzacane insieme al fratello, il compianto prof. Aldo Mazzacane, documenta con rigore e passione la storia e le opere della ceramica cerretese.”



“Un segno di amicizia, cultura e condivisione – sottolinea Rubano – che rafforza il ruolo di Cerreto Sannita nel panorama nazionale della ceramica artistica, confermandone l’impegno attivo nella promozione e valorizzazione di questo straordinario patrimonio.”



“Pur non essendo potuto restare per l’intera durata della manifestazione – conclude – ho potuto constatare la qualità del programma e l’importanza del lavoro svolto per costruire una rete nazionale viva e concreta, fondata sulla cultura della ceramica.”



Rubano ha infine voluto rivolgere “i più sentiti complimenti alle amministrazioni comunali di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure per l’eccellente organizzazione. Un ringraziamento particolare va all’assessore del Comune di Savona, Nicoletta Negro, per la tenacia, la competenza e la passione con cui ha guidato questo importante progetto. Un grazie di cuore anche per la squisita ospitalità ricevuta, che ha reso ancora più significativa la mia partecipazione.”