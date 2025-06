C'è Echo - Espressioni creative tra humanum e oggetto digitale Il 21 giugno a Vitulano

Esplorare l’intreccio profondo tra sensibilità umana e intelligenza artificiale, tra memoria culturale e visioni future: è l’obiettivo del convegno sul tema “Echo - Espressioni creative tra humanum e oggetto digitale”, promosso ed organizzato a Vitulano, con il patrocinio del Comune, per il 21 giugno (ore 17,30) dalla professoressa Giovanna Possemato (docente, ricercatrice e psicologa) in collaborazione con l’Associazione “Res Publica – Amici di Mino Izzo”.

Lo rende noto il presidente dell’associazione Pierpaolo Izzo anticipando che l’incontro “rappresenta un dialogo multidisciplinare tra accademici, artisti e innovatori, per riflettere sulla co-creazione come spazio condiviso tra etica, estetica e tecnologia”.

“L’incontro – aggiunge Possemato - culminerà in un percorso espositivo che mette in scena la materia e il digitale: sculture, pitture e immagini per un’esperienza immersiva nel contemporaneo. Dopo i saluti del sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi, Pasquale Spitaletta e Carmine Fusco (Cia di Benevento), ad introdurre i lavori saranno proprio Giovanna Possemato insieme a Pierpaolo Izzo e a Emanuele Calabrese (presidente Read Eat Vitulano Aps).

A seguire ci saranno le relazioni di Antonio Coronato e Paolo Palumbo, docenti della Università “Giustino Fortunato”, Rossella Del Prete (presidente di Kinetès e docente alla Unisannio), e Sergio Barile (docente alla Università La Sapienza di Roma), cui toccheranno le conclusioni dei lavori.