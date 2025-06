Luoghi del Cuore: 119° Posto per l’Antico Frantoio in Pietra di Solopaca Il presidente Pro loco: siamo pronti a partecipare al bando promosso dal FAI

Giovedì 12 giugno è stata resa nota la classifica del dodicesimo censimento dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Risultato eccellente per l’antico Frantoio in pietra di Palazzo Cusani a Solopaca che ha ottenuto ben 4605 voti, circa un migliaio di voti in più degli abitanti di Solopaca, raggiungendo il 119° posto nella classifica nazionale, classificandosi al decimo posto in Campania, primo nella Provincia di Benevento.

Il presidente della Pro loco Antonio Iadonisi

“Un risultato sorprendente - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Solopaca Antonio Iadonisi – siamo pronti a partecipare al bando promosso dal FAI per valorizzare e restaurare tutti quei luoghi del cuore che hanno ottenuto almeno 2500 voti”.

C’è tempo fino a settembre - ricordano ancora i promotori - per presentare un progetto di valorizzazione del bene per renderlo fruibile alla comunità e renderlo anche un luogo di cultura. Serviranno vari passaggi, trovare cofinanziatori e sponsor tecnici. A collaborare alla raccolta dei voti si sono attivati sia singoli che associazioni, scuole e istituzioni del territorio come anche il Comune di Solopaca che ha sostenuto la raccolta firme.

Il sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione

“Siamo felici per questo risultato – ha commentato il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione – sono sicuro che il frantoio di Palazzo Cusani farà conoscere ancora meglio la vocazione agricola di Solopaca che non è fatta solo di produzione vitivinicola, ma anche produzione olearia”.

Il progetto prevederà come primo passo l’affidamento del frantoio alla Pro Loco di Solopaca e in seguito la presentazione del progetto al FAI da parte dell’associazione di promozione sociale.