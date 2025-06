Convegno Echo: focus su intelligenza artificiale Domani alle 17.30 a Vitulano, l'evento supporto anche dall'associazione Res Publica

“L’intelligenza artificiale è stato l’argomento di grande attualità che ha caratterizzato l’intero corso di formazione che abbiamo portato avanti quest’anno. Per tale motivo abbiamo ben volentieri accettato l’invito di supportare l’amministrazione comunale e, in particolare, la professoressa Giovanna Possemato, curatrice dell’evento”.

Così Pierpaolo Izzo, presidente dell’Associazione “Res Publica – Amici di Mino Izzo” alla vigilia del convegno sul tema “Echo - Espressioni creative tra humanum e oggetto digitale”, promosso ed organizzato a Vitulano per domani (ore 17,30).

“L’incontro – dice Pierpaolo Izzo – sarà un dialogo multidisciplinare tra accademici, artisti e innovatori, per riflettere sulla co-creazione come spazio condiviso tra etica, estetica e tecnologia”.

L’incontro culminerà infatti in un percorso espositivo che mette in scena la materia e il digitale: sculture, pitture e immagini per un’esperienza immersiva nel contemporaneo.

Dopo i saluti del sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi, Pasquale Spitaletta e Carmine Fusco (Cia di Benevento), ad introdurre i lavori saranno proprio Giovanna Possemato insieme a Pierpaolo Izzo e a Emanuele Calabrese (presidente Read Eat Vitulano Aps).

A seguire ci saranno le relazioni di Antonio Coronato e Paolo Palumbo, docenti della Università “Giustino Fortunato”, Rossella Del Prete (presidente di Kinetès e docente alla Unisannio), e Sergio Barile (docente alla Università La Sapienza di Roma), cui toccheranno le conclusioni dei lavori. Dopo il convegno si visiterà l’esposizione di numerosi artisti.