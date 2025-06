Baselice: Fratelli d'Italia propone bando per assegnazione locali in zona Pip Chiesto un incontro al sindaco e all'amministrazione

Un bando pubblico per l’assegnazione dei locali della Zona PIP ad aziende che hanno intensione di investire sul territorio.

E' la proposta presentata dal circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Baselice al Sindaco Massimo Maddalena e a tutti i consiglieri comunali.

Lo rende noto il Presidente del circolo locale Leonardo Brunetti, a nome di tutto il Consiglio Direttivo e di tutti i tesserati del Circolo Fratelli d’Italia di Baselice.

“Per indurre le aziende ad investire nel nostro territorio, sfruttando anche le risorse messe a disposizione dal Governo Meloni con la ZES Unica, bisogna prevedere – chiarisce il vice Presidente Italo Bianco - non solo politiche economiche di incentivi fiscali, riducendo al minimo le tasse di competenza comunale nei limiti imposti dalle legge, ma anche canoni d’affitto dei locali della Zona PIP del tutto simbolici, anche di un euro al mese, il tutto per favorire e incentivare politiche di occupazione lavorativa”.

La giunta regionale della Campania, il 28 Marzo 2018 - continua il dirigente provinciale Andrea Cormano - aveva approvato il piano dello Sviluppo Strategico delle Zone economiche Speciali e avevo escluso da questo piano il Fortore, uno dei territori con reddito pro capite più basso rispetto al resto d’Italia. Il decreto della ZES unica del Governo Meloni è una occasione di rilancio del nostro territorio ed è necessario mettere in campo tutte le soluzioni politiche e amministrative per provare a rilanciare il nostro territorio sia dal punto di vista economico che occupazionale".

"Abbiamo chiesto al Sindaco del Comune di Baselice e ai consiglieri comunali– conclude il Presidente del Circolo Brunetti– un incontro per illustrare nel dettaglio la nostra proposta politica con un sano confronto costruttivo, per cui restiamo in attesa di una convocazione.