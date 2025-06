Montesarchio: primo comune nel Sannio finanziato per Campania Welfare Ammesso a finanziamento per un importo di 855.000 euro

Montesarchio si conferma capofila efficiente e lungimirante nelle politiche sociali: l’Ambito B3 è infatti il primo nella provincia di Benevento ad essere stato ammesso al finanziamento, per un importo di 855.000 euro, relativo all’avviso “Campania Welfare”, promosso dalla Regione Campania nell’ambito del Programma FSE+ 2021–2027, Azione 3.h.2 – Percorsi di integrazione e reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati.



L’iniziativa, di cui è capofila l’Ambito Territoriale B3 (che comprende 14 Comuni del territorio caudino e sannita), prevede l’attivazione di un Centro Territoriale di Inclusione, che fungerà da punto di prossimità per l’erogazione di servizi gratuiti a favore di persone e famiglie in condizioni di svantaggio economico e sociale.



Il progetto si articola su tre linee di intervento principali:

Azione A: supporto ai nuclei familiari multiproblematici con servizi innovativi come educativa domiciliare, assistenza specialistica per minori con disabilità, supporto genitoriale.

Azione B: presa in carico multiprofessionale finalizzata all’inclusione lavorativa, attraverso percorsi formativi su figure come pizzaiolo napoletano, manutentore del verde, operatore turistico e addetto agli scaffali.

Azione C: attivazione di 58 tirocini retribuiti della durata di sei mesi (di cui 17 riservati a persone con disabilità), per favorire l’inserimento lavorativo in settori strategici come ristorazione, accoglienza turistica e servizi alla persona.



Grande attenzione è riservata anche all’inclusione sociale attraverso esperienze di gruppo e attività integrative: orti sociali, escursioni, onoterapia, campi estivi e natalizi, mostre e iniziative pubbliche.

“Essere il primo Ambito della provincia di Benevento ad aver ottenuto il finanziamento ‘Campania Welfare’ è un segnale importante – dichiara Antonio De Mizio, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Montesarchio e Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B3 –. Un riconoscimento concreto dell’efficacia amministrativa e gestionale del nostro Ambito. Un sentito ringraziamento da parte mia e di tutti i sindaci dell’ambito all’ufficio di piano, vero motore operativo e strategico che ha reso possibile questo importante traguardo.

Un ringraziamento particolare va inoltre ai partner di progetto — Cooperativa Terzo Millennio, Projenia e Istituto Campano per la Formazione — per la preziosa collaborazione e il costante impegno condiviso.

Il progetto non è solo un insieme di interventi, ma una vera e propria rete di opportunità per i cittadini più fragili, volta a restituire dignità, competenze, possibilità di reinserimento sociale e lavorativo. Continueremo a lavorare con determinazione per rendere i servizi sociali sempre più vicini, concreti e inclusivi.”



L’apertura del Centro Territoriale di Inclusione a Montesarchio, già operativo in via San Sebastiano, rappresenta dunque un passo avanti significativo verso un welfare territoriale innovativo, efficace e capace di rispondere concretamente ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione.