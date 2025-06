Pianificazione di Protezione Civile, sì al finanziamento per tre comuni Si tratta di Fragneto Monforte, Casalduni e Fragneto l’Abate

Anche i comuni di Fragneto Monforte, Casalduni e Fragneto l’Abate sono rientrati, in forma associata, nella graduatoria provvisoria pubblicata con D.D. Regione Campania n. 370 del 19 giugno 2025 relativa all’Avviso Pubblico per il finanziamento della Pianificazione di Protezione Civile su scala Provinciale-Città Metropolitana, Intercomunale di Contesto Territoriale, Comunale, a valere su fondi PR FESR Campania 2021 – 2027.

L’istanza presentata dal Comune di Fragneto Monforte, quale ente Capofila, è stata valutata positivamente ed inserita nella graduatoria provvisoria, con un contributo previsto pari a 57mila e 119,91 euro.

Protezione civile: via ai nuovi piani

In particolare, il finanziamento consentirà agli Enti coinvolti di aggiornare e rafforzare gli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale in materia di protezione civile, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida nazionali e regionali.

L’intervento s’inserisce in un più ampio percorso volto al rafforzamento della capacità di risposta dei territori alle situazioni di emergenza, promuovendo la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la resilienza delle comunità locali.