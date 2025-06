Fdi: presto i lavori all'auditorium del Liceo di Airola Lo annunciano i consiglieri provinciali Gaetano Mauriello e Carmine Agostinelli

"Grazie agli emendamenti al Bilancio proposti dal gruppo FdI in Provincia di Benevento, partiranno i lavori di manutenzione per il rifacimento del manto di copertura dell'auditorium del Liceo Lombardi di Airola". Lo annunciano, in una nota, i consiglieri provinciali Gaetano Mauriello e Carmine Agostinelli che ringraziano il consigliere comunale di Airola, Giuseppe Stravino, per le quotidiane sollecitazioni ed il Presidente della Provincia, Nino Lombardi per aver dato seguito ad un impegno concordato.

La consegna dei lavori avverrà nell’arco del prossimo mese di luglio – spiegano - dando così attuazione ad un intervento di primaria importanza per la scuola e la comunità di Airola. Un plauso all’iniziativa arriva anche dal senatore Mimmo Matera, il quale esprime soddisfazione per un piccolo ma tangibile segno, frutto di una funzionale sinergia istituzionale.