Al via il torneo di calcetto e di bocce: "Memorial dedicato a Pietro Saudella" Lavorgna e Mongillo: “Un appuntamento aggregativo atteso"

Prende il via a Puglianello il tradizionale torneo di calcetto promosso dal Comune, che anche quest’anno punta a coinvolgere tanti giovani in un momento di sport e socialità.

Lavorgna e Mongillo: importante occasione di aggregazione per tutti

“Un appuntamento ormai atteso – dichiarano Arturo Lavorgna, consigliere delegato allo Sport, e Guido Mongillo, consigliere delegato alle Politiche giovanili – che ogni anno rappresenta un’occasione di aggregazione e divertimento per tutti. Quest’anno, come da liturgia, sarà affiancato anche dal torneo di bocce, per coinvolgere anche i meno giovani e creare così uno spazio di condivisione intergenerazionale. Il Torneo di bocce, su indicazione del sindaco Francesco Rubano, sarà dedicato a Pietro Saudella, scomparso prematuramente, appassionato di sport , nonno vigile, organizzatore con noi di ogni evento sportivo”.