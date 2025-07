Crisi idrica a Cusano Mutri, l'opposizione presenta un'interrogazione La richiesta dei consiglieri di minoranza

La crisi idrica al centro dell'interrogazione presentata dal gruppo consiliare di opposizione al Comune. In particolare il gruppo Nuova Cusano, in una nota a firma dei consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, annuncia di aver protocollato “l’interrogazione numero 25/2025 per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla grave e persistente crisi idrica che colpisce il territorio”.

“Da anni, in particolare nel periodo estivo - spiegano i consiglieri del gruppo consiliare di opposizione - a causa della ridotta portata delle sorgenti, vengono emanate ordinanze sindacali che impongono restrizioni all’erogazione dell’acqua potabile, a tali criticità si aggiungono frequenti ordinanze di non potabilità, che impediscono l’utilizzo dell’acqua per fini alimentari. Il 19 giugno 2025, con largo anticipo rispetto al passato, il sindaco ha emanato nuove ordinanze che limitano l’erogazione in diverse zone del paese”. Di qui la decisione di interrogare il primo cittadino circa le “misure urgenti che si intendano adottare".