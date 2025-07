Ad Arpaise la campagna di prevenzione gratuita promossa dall'Asl In tanti hanno aderito all'iniziativa

Prosegue anche d'estate la campagna di prevenzione promossa dall'Asl di Benevento. Il poliambulatorio mobile sabato 5 luglio ha fatto tappa ad Arpaise, in piazza Matteo Renato Donisi, per consentire ai cittadini di accedere agli screening oncologici con esecuzione di Mammografia, Pap-Test e distribuzione Kit Colon.

Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario, si è rivolto alle donne dai 50 ai 69 anni residenti in Campania e garantisce percorsi di qualità, gratuiti in tutte le fasi. Si esegue ogni 2 anni, su invito della propria ASL.

Il test impiegato nello screening per il cancro del collo dell’utero, è il Pap-test, offerto ogni 3 anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni.

Lo screening per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto, si rivolge alla popolazione di età compresa tra i 50 e i 69 anni, va eseguito ogni 2 anni e garantisce percorsi di qualità gratuiti in tutte le fasi.

“L'iniziativa della campagna di prevenzione gratuita per la salute di tutte le donne e tutti gli uomini – si legge in una nota - secondo le varie fasce d'età preposte, promossa dalla Regione Campania e dall’ASL Benevento, con il patrocinio del Comune di Arpaise, ha riscontrato un numero elevato di accessi all'ambulatorio, sia di concittadini di Arpaise che dei paesi limitrofi, alcuni già contattati nei giorni precedenti dall'Asl, ed alcuni che saputa della lodevole iniziativa, hanno voluto fare le accurate visite mediche, messe in essere dal personale sanitario specializzato”.

“Un plauso è stato rivolto da coloro che hanno aderito, al personale sanitario specializzato, all'Asl di Benevento, alla Regione Campania e al Comune di Arpaise, per aver portato anche nel nostro piccolo paese, questa importante iniziativa di sensibilizzazione di prevenzione per la salute dei cittadini”.