Montesarchio, l'opposizione: "Parchi giochi e zone verdi nel degrado" "Chiediamo interventi per i polmoni verdi della nostra comunità"

“La villa comunale e il parco giochi di via Lamarmora, un tempo luoghi di svago e socialità per famiglie, bambini e anziani, oggi versano in uno stato di abbandono vergognoso”. Inizia così la nota a firma dei consiglieri di opposizione al Comune di Montesarchio Annalisa Clemente, Nicola Striani, Gaetano Mauriello, Antonino Maffei e Ilaria Caturano che chiedono l'intervento dell'amministrazione e commentano: “I parchi dovrebbero essere valorizzati e tutelati, non lasciati al degrado”.

“Emblematico è il caso dell’associazione 'Infinito di Manuel', che invece di essere sostenuta e messa in condizione di operare per il bene della comunità, viene lasciata sola, con una convenzione scaduta da mesi e senza alcuna prospettiva di rinnovo. Mentre si spendono fondi pubblici per eventi dal dubbio impatto sul territorio,buoni solo a produrre effetti mediatici per pochi, si ignora chi, con passione e impegno, prova a dare un servizio vero alla città. È arrivato il momento di dire basta. I parchi di Montesarchio devono tornare a vivere, devono essere luoghi sicuri e accoglienti, non terra di nessuno”.

“Interventi immediati per il decoro urbano”

“Continuiamo a parlare del decoro urbano – concludono i consiglieri di opposizione al comune di Montesarchio - ma ci vediamo rassegnati alle situazioni di incuria e degrado che si registrano in ogni angolo del paese, dalle periferie al borgo storico. Chiediamo interventi immediati, investimenti concreti e una visione seria per restituire ai cittadini ciò che è loro: i polmoni verdi della nostra comunità”.