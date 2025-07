Albero Monumentale di Pannarano, al via piano di tutela Il sindaco: rappresenta il patrimonio ambientale e culturale della nostra comunità

“È un patrimonio per l'intera Comunità di Pannarano. Un simbolico punto di riferimento, un vero e proprio elemento identitario, per grandi e piccini che amano riunirsi e ritrovarsi sotto la sua maestosa chioma. Scandendo così l'incedere di stagioni e di anni”. Viene presentato cos il "Platanus x Acerifolia", alias la "teglia" di piazza VII Settembre 1860.

L'albero monumentale di Pannarano

Per l'albero monumentale è stato pianificato un programma quinquennale di taglio grazie al piano di tutela approvato con Delibera della Giunta comunale numero 53 dello scorso mese di maggio. La ultracentenaria pianta sarà soggetto ad una serie di interventi di potatura, riduzione chioma e di controllo da agenti patogeni per garantire la salute, la longevità e la sicurezza. Il Piano, nel dettaglio, è stato approvato a seguito di istruttoria e parere positivo del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste.

Gli interventi previsti, che proseguiranno fino al 2029, consisteranno in particolare nel taglio dei rami e delle branche secche, presenti all'interno della chioma al fine di mettere in sicurezza l'area sottostante (la cosiddetta potatura di rimonda); taglio dei rami e riduzione di branche e rami che presentino deficit strutturali. Ed ancora: è previsto un intervento di riduzione in altezza o in larghezza della chioma in corrispondenza di un immobile adiacente (Potatura di riduzione); Controllo della Tingide del platano (Corythucha ciliata).

Il sindaco Iavarone: patrimonio ambientale e culturale della nostra comunità

"Con questi interventi, in programma nei prossimi cinque anni - commenta il sindaco di Pannarano Antonio Iavarone - vogliamo prenderci cura del nostro albero monumentale, patrimonio ambientale e culturale della nostra comunità, e garantirne, per quanto possibile, la massima longevità".