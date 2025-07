Telese: domani si inaugura l’ecocentro, a breve l’isola ecologica "Servizio migliorato, ora importante rispettare le regole e il calendario di consegna"

Sarà inaugurato domani, martedì 15 luglio, a Telese Terme il nuovo ecocentro. L'appuntamento è per le 9 in via Roma a Telese, dove è previsto il taglio del nastro e l'inaugurazione dell'ecocentro in attesa dell'ultimazione dei lavori dell'isola ecologica in località San Biase che è in corso di costruzione e la cui consegna alla città è prevista per fine anno ma si spera anche prima. Intanto l'ecocentro di Via Roma verrà incontro alle esigenze dei cittadini, quelle più immediate.

Nuovo ecocentro a Telese: quando e come accedere

Per alcune tipologie di rifiuti sarà comunque necessario prenotarsi per evitare sovraffollamenti. La sede sarà aperta martedì e sabato di mattina e giovedì di pomeriggio per venire incontro a tutte le fasce di utenza. Si potrà inoltre consegnare ingombranti e rifiuti elettrici ed elettronici (su prenotazione), pile, farmaci, lampadine e tener, oli vegetali e minerali, abiti usati e soprattutto sfalci e potature.

Il sindaco Caporaso e il vice Fuschini: appello ai cittadini

Esprimono soddisfazione Giovanni Caporaso e Vincenzo Fuschini, rispettivamente sindaco e vicesindaco che confermano i lavori di miglioramento del servizio a cui, però, deve fare seguito il rispetto delle regole da parte dei cittadini. In particolare si chiede loro di seguire il calendario di consegna e di smaltire correttamente i rifiuti negli apposito sacchi. Nello specifico le guardie ambientali, dopo la fase di rodaggio sono autorizzate a fare le contestazioni che saranno oggetto di sanzioni da parte del comando dei vigili urbani. Insomma ricordiamo sempre che non sporcare e più facile che dover pulire quanto lasciato dagli incivili.