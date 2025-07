A Paduli in arrivo scuolabus ecologico "Attenzione alla sostenibilità ambientale"

Il Comune di Paduli compie un importante passo verso la sostenibilità ambientale e la mobilità del futuro. Nell’ambito di un intervento promosso dalla Regione Campania, il territorio padulese beneficerà dell’assegnazione di un nuovo scuolabus ecologico, completamente elettrico e ad alta efficienza.

Un nuovo scuolabus per gli studenti della primaria e secondaria



Si tratta - spiegano - di un veicolo a trazione full electric alimentati a batteria, costruiti con un robusto telaio portante in acciaio, trattato con un processo di passivazione chimica per garantire resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo. Gli scuolabus vantano un’autonomia operativa di almeno 150 chilometri, sufficiente per coprire le esigenze quotidiane di trasporto scolastico anche nelle aree più periferiche del territorio.

Il nuovo mezzo sarà omologato per il trasporto promiscuo di studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e avranno una capienza minima di 28 posti, esclusi conducente e accompagnatore. Inoltre, saranno dotati di doppia omologazione per garantire l’accessibilità anche agli alunni con disabilità motorie: in caso di necessità, sarà possibile ridurre il numero di posti fissi per accogliere uno studente su sedia a rotelle, grazie alla presenza di una piattaforma idraulica per l’incarrozzamento, fornita di serie.



Il veicolo verrà consegnati al Comune già immatricolato, iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dotato di un dispositivo di ricarica, la cosiddetta colonnina elettrica, da collegare direttamente alla rete elettrica comunale.

"L’assegnazione rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la qualità del trasporto scolastico nel rispetto dell’ambiente, riducendo le emissioni inquinanti e promuovendo una cultura della mobilità sostenibile già a partire dalle giovani generazioni. Un segnale importante di attenzione e lungimiranza da parte dell’Amministrazione comunale, impegnata nella costruzione di un futuro più verde ed efficiente per Paduli".