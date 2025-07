Montesarchio. Isola pedonale a piazza Umberto I e zone limitrofe Nei fine settimana tra il 19 luglio e il 31 agosto 2025, ad eccezione dei week-end del 26-27 luglio

L’Amministrazione comunale di Montesarchio, con ordinanza n. 50 del 16 luglio 2025, ha disposto l’istituzione dell’isola pedonale in piazza Umberto I e nelle aree limitrofe nei fine settimana compresi tra il 19 luglio e il 31 agosto 2025, ad eccezione dei week-end del 26-27 luglio in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e del 16-17 agosto per altri eventi cittadini.

Un provvedimento che si conferma in continuità con quanto già realizzato negli anni scorsi, volto a rendere il centro cittadino pienamente fruibile durante l’estate, creando un ambiente sicuro e accogliente per famiglie, bambini e cittadini.

«Con questa iniziativa – afferma il consigliere delegato alla Polizia Municipale, Umberto Schipani – vogliamo ancora una volta valorizzare la nostra piazza come luogo di incontro, socializzazione e benessere. In coerenza con le scelte fatte negli anni passati, l’obiettivo è garantire la massima vivibilità e sicurezza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, restituendo a tutti la possibilità di vivere liberamente e con serenità il cuore pulsante della nostra comunità».

L’isola pedonale sarà attiva ogni sabato dalle 20:30 alle 23:30 o alle 02:00 (a seconda del tratto) e ogni domenica dalle 19:00 alle 23:30 o alle 01:00, coinvolgendo piazza Umberto I, tratti di corso Caudino e piazza Carlo Poerio. Sarà comunque garantito l’accesso ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai veicoli al servizio di persone con disabilità.

Durante le chiusure, la Polizia Municipale sarà affiancata dai volontari della Protezione Civile comunale per garantire un presidio efficace e il rispetto delle disposizioni.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’ordinanza completa è possibile visitare il sito istituzionale del Comune: www.comune.montesarchio.bn.it.