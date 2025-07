"Grave crisi idrica, serve uso consapevole e responsabile dell'acqua" L'appello del sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico

Anche questa estate difficoltà nell'approvvigionamento idrico nel Sannio. A darne notizia oggi è il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico che in una nota si rivolge ai cittadini comunicando le difficoltà annunciate dall'Alto Calore, l'ente che si occupa del servizio idrico, quindi chiede la collaborazione di tutti per un uso “consapevole dell'acqua”.

Di seguito la lettera del sindaco Sandomenico sulla questione acqua



"Cari concittadini - scrive il primo cittadino - nella serata di sabato è pervenuta da Alto Calore Servizi S.p.A. una nota che informa di una grave crisi idrica che sta interessando il nostro territorio e l'intera area servita dalla società. La situazione - hanno spiegato nella nota - è determinata da una drastica riduzione delle portate delle sorgenti, pari a circa il 43% in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni, conseguenza diretta della prolungata assenza di precipitazioni.

In particolare, la disponibilità delle sorgenti di Cassano – gestite da Acquedotto Pugliese e Regione Campania – si è ulteriormente ridotta, determinando un primo taglio delle forniture ai Comuni serviti da Alto Calore, tra cui anche Montesarchio.

Nonostante l'impegno quotidiano dei tecnici per la riparazione delle perdite e il controllo della rete, non è attualmente possibile garantire l’erogazione continua dell’acqua per l’intero arco della giornata. Per questo motivo Alto Calore ha informato che nelle prossime ore sarà attivato un piano emergenziale che prevede la chiusura dei serbatoi nelle ore notturne, in orari e modalità che saranno comunicati tempestivamente non appena rese note dalla società”.

L'invito alla popolazione: fare un uso consapevole dell'acqua

“Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a fare un uso quanto più consapevole e responsabile della risorsa idrica, evitando ogni forma di spreco e rinviando, dove possibile, usi non strettamente necessari. Inoltre, vi invitiamo a segnalare tempestivamente eventuali perdite o anomalie al numero verde di Alto Calore, attivo 24 ore su 24: 800 22 27 52. Come Amministrazione Comunale, continueremo a monitorare l’evolversi della situazione e manterremo un contatto costante con Alto Calore per tutelare gli interessi dei cittadini e garantire la massima trasparenza e tempestività nell’informazione. Confidando nella collaborazione di tutti, vi ringraziamo per l’attenzione e la responsabilità che, ne siamo certi, saprete dimostrare anche in questa delicata circostanza".