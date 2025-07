"Trent'Anni Insieme": la Misericordia di Torrecuso celebra 30 anni di attività Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Torrecuso

“Trent’Anni Insieme”. E' il titolo scelto per celebrare i trent'anni della Misericordia di Torrecuso. Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Torrecuso. Un traguardo apprezzabile per un’associazione che – ricordano - ha alla base sempre e solo il volontariato e l’amore per chi ha bisogno.

La storia della Misericordia di Torrecuso

Nasceva nell’agosto del 1995 ed affonda le sue radici nella tradizione della prima Misericordia nata a Firenze nell’anno 1244. Gli anni 90 erano tempi in cui per avere un’ambulanza, in caso di necessità, era una vera e propria impresa e spesso, per i feriti gravi e neonati bisognosi di cure e strutture migliori, potevano essere svolti solo grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco. E così, dopo la nascita di alcune Misericordie nella provincia di Avellino, all’indomani del tragico sisma del 1980 (che vide una massiccia partecipazione di oltre 150 Misericordie provenienti dalla Toscana), iniziano a nascere anche in provincia di Benevento. Si decise quindi, insieme ad un gruppo di persone, di fondare la Misericordia di Torrecuso.

La Misericordia di Torrecuso nacque nel mese di agosto del 1995 e dopo aver superato innumerevoli sfide, sia a livello locale che nazionale ed internazionali si prepara oggi con il Governatore Nicola Maiello e tutti i confratelli, a festeggiare i suoi primi 30 anni di attività.

Le iniziative per il trentennale

Il sipario si alzerà venerdì 22 agosto alle ore 16 con i giochi in piazza Giovanni Paolo II per i ragazzi e i genitori; alle ore 20.30 apertura stand gastronomici in collaborazione con la Pro Loco e il Forum dei Giovani e a seguire inizio spettacolo musicale con ‘Nando e i Figli delle Stelle’. Sabato 23 agosto invece alle ore 17 ci sarà l’arrivo a Torrecuso di tutte le Misericordie ed associazioni invitate; alle ore 17.45 ci sarà un incontro tematico dal titolo ‘Le Olimpiadi delle Misericordie’ dove parteciperanno esperti del settore. Alle ore 19 celebrazione della santa messa e rito della vestizione ed a seguire la benedizione e inaugurazione del nuovo mezzo antincendio donato dall’Asl di Benevento. Dopodiché dalle ore 20.30 apertura stand gastronomici e spettacolo musicale con il gruppo ‘Areneis’ e a mezzanotte spettacolo di fuochi pirotecnici che chiuderanno i festeggiamenti per questo trentennale.