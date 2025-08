"Frammenti di Speranza": c'è Enzo Paolo Turchi Previsto anche un incontro con il vescovo della Diocesi, monsignor Giuseppe Mazzafro

Domani sera, Sabato 2 agosto, Enzo Paolo Turchi sarà il protagonista di una serata speciale nella suggestiva cornice di San Lorenzo Maggiore, per la rassegna culturale “Frammenti di Speranza”. Il coreografo sarà intervistato dall' autore televisivo Gabriele Di Marzo. L’evento si svolgerà alle ore 21 in una location scenografica inedita: la fontana di Piazza Antinora, che si trasformerà in palcoscenico simbolico ed emozionale.

L’artista napoletano trascorrerà l’intera giornata nel borgo sannita. In programma, anche un incontro privato nel pomeriggio con S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti.

Durante la serata, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra televisione, danza, amore e anche resistenza, ripercorrendo la lunga carriera di Turchi: "L’infanzia difficile e complicata, gli esordi nei Quartieri Spagnoli di Napoli e al Teatro San Carlo, sino al successo con il “Tuca Tuca” accanto a Raffaella Carrà. Ma anche l’amore con Carmen Russo, fino alla fondazione della prima scuola italiana di danza moderna e alla notorietà in programmi cult".