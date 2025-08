Matese: le fotografie di Russo a Colle Sannita L’esposizione sarà ospitata presso la Biblioteca Comunale Francesco Flora

Dopo aver toccato varie città e festival in giro per l’Italia, il lavoro fotografico che Natalino Russo ha dedicato al Parco Nazionale del Matese fa tappa nel Sannio, con una nuova mostra a Colle Sannita (BN). L’esposizione sarà ospitata presso la Biblioteca Comunale «Francesco Flora» e sarà visitabile dal 9 al 20 agosto 2025. L’inaugurazione si svolgerà il 9 agosto alle ore 18.30 presso l’aula consiliare: l’autore dialogherà con Concetta

Martuccio, curatrice dell’allestimento. Le opere esposte sono state realizzate dall’autore mediante stampa fine art ai pigmenti su carta pregiata Hahnemühle Photo Rag 100% cotone.

Un luogo del cuore raccontato con le foto

«Su questa montagna ho cominciato a venire da bambino, quando i miei genitori mi portavano in riva al lago a respirare aria fresca e a riempirmi gli occhi di bellezza. Già allora il Matese era per me un posto speciale. Correvo a perdifiato, annusavo l’erba e l’origano, mi lasciavo inebriare dall’odore dei pascoli, ascoltavo il riecheggiare dei campanacci. A poco a poco imparavo ad amare i grandi spazi e la natura».

Natalino Russo utilizza solitamente la macchina fotografica per produrre reportage. Spesso viaggia in luoghi lontani, dalle foreste tropicali ai deserti. Stavolta ha compiuto un processo più intimo, muovendosi nei luoghi che gli sono cari. Originario di Caiazzo, nell’Alto Casertano, da sempre frequenta ed esplora il Matese. Negli anni ne ha tracciato una sua personale cartografia, fatta di scatti fotografici.

La mostra è un estratto di una serie più ampia, pubblicata nel libro d’artista “Matese”, stampato nel 2021 (in tiratura limitata con copie numerate) col supporto della storica Banca Capasso di Alife. Il volume si compone di 144 pagine e include 69 fotografie a colori e in duotone pregevolmente stampate, oltre a un testo introduttivo dell’autore e una prefazione di Salvatore Capasso.

L’autore

Natalino Russo è naturalista, scrittore e fotografo. I suoi servizi sono apparsi su molte riviste, tra cui National Geographic, Geo, PleinAir, Qui Touring, Dove, Le Scienze, Internazionale, Itinerari e luoghi. Le sue fotografie sono state esposte in diversi paesi. Collabora con RAI Radio3. Per il Touring Club Italiano ha pubblicato svariate guide e libri illustrati. Per Skira ha coordinato i volumi Nel cuore della Terra (2017), Una grotta fra terra e mare (2018) e altri. Per Autostrade per l’Italia ha curato il progetto Sei in un paese meraviglioso. Tra i suoi libri: Nel mezzo del Cammino di Santiago (Ediciclo 2010), Il respiro delle grotte (Ediciclo 2013), 111 luoghi di Napoli che devi proprio scoprire (Emons 2018), 111 luoghi della Costiera Amalfitana che devi proprio scoprire (Emons 2024), L’Italia è un sentiero (Laterza 2019), L’Italia in cammino (Touring Club Italiano 2025).