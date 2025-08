West Nile, a Puglianello disinfestazione straordinaria La decisione del sindaco Francesco Maria Rubano

Il Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, ha disposto un piano straordinario di disinfestazione preventiva contro il virus West Nile, a tutela della salute pubblica e in aggiunta alle attività già programmate dall’ASL.

“L’ASL effettuerà un intervento settimanale, come previsto dal protocollo sanitario, ma noi abbiamo ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la prevenzione – spiega il primo cittadino –. Per tutto il mese di agosto, il Comune provvederà a un secondo intervento settimanale di disinfestazione, per garantire una maggiore sicurezza e serenità ai cittadini”.

L’azione sinergica tra l’ente comunale e l’autorità sanitaria mira a contrastare efficacemente la diffusione del virus, veicolato da alcune specie di zanzare.

“La tutela della salute pubblica è la nostra priorità. Con questo piano straordinario vogliamo dimostrare massima attenzione e responsabilità verso la nostra comunità”, conclude Rubano.